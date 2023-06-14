إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من كوبري الشرق القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية قبل مطلع كوبري الشرق القديم بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتين اسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي وجاري تقديم العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: «أحمد حافظ محمد 58 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، وأحمد حافظ مصابة بكدمات، ونور دياب محمد 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر».

جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحرير محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق.