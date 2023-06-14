«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن حوادث أمنية في نوتنجهام ببريطانيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «الشرطة تداهم منزلين في نوتنجهام بعد حوادث أمنية متفرقة».

وذكر التقرير: «استيقظ سكان مدين نوتنجهام البريطانية على 3 حوادث متزامنة دفعت الشرطة البريطانية إلى إغلاق 6 طرق، داعية المواطنين إلى البقاء بعيدا عن منطقة الحادث، فيما طالبت هيئة النقل العام السكان بإيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة».

وأضاف أنّ الشرطة أكدت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما، وأشارت إلى وقوع 3 حوادث تعتقد أنّها مرتبطة ببعضها، أولى تلك الحوادث وقعت في اليكستون، حيث تم العثور على جثتين في الشارع، والثانية وقعت في شارع ميلتون عندما حاولت شاحنة دهس 3 أشخاص، بينما كانت الثالثة بعد العثور على جثة رجل في طريق مجدالا.

وتابع أنّ الشرطة وصفت الحادث بالمروع والمأساوي، ودعت المواطنين إلى التحلي بالصبر، مؤكدة مواصلة إجراء التحقيقات وضرورة إبقاء بعض طرق المدينة مغلقة.