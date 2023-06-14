اقتصاديون: كلمة الرئيس في إطار المصارحة وتوقيتها مهم

أشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في شأن رفضه تحرير سعر الصرف حال إلحاق ذلك الأذى بالمواطنين، وقالوا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حديث الرئيس يأتي في إطار المصارحة والمكاشفة مع المصريين، ويؤكد مدى حرصه أولاً على عدم تضرر الأسر، وإيلاء الدولة اهتمام أكبر بالآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام المؤتمر الوطني للشباب، في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، وأضاف أن «تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش، حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد»، وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.

ويعلق الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فيقول إن القيادة السياسية تولي اهتماماً أكبر بالآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية.

ويؤكد «السيد» أن حديث الرئيس بشأن استيراد الأعلاف وحاجة البلاد لـ90 مليار دولار سنوياً لازمة للاستيراد، يأتي من باب المصارحة والمكاشفة.

رسائل الرئيس السيسي للمواطنين

أما المفكر الاقتصادي منجي بدر، فيرى إن توقيت رسائل الرئيس للمواطنين بالغ الأثر في مخاطبة الرأي العام وتوعيته بحقيقة ما يجري من تحديات عالمية راهنة.

ويضيف «بدر» أن الدولة أطلقت العديد من المشروعات القومية العملاقة على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهي مشروعات ساهمت بقوة في دفع نمو الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وتحقيق خطوات نحو الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

تصريحات السيسي اليوم

وفي حديثه اليوم، ذكر الرئيس السيسي أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.