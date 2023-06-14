إصابة 5 أشخاص في تصادم على طريق «مطروح الإسكندرية»

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة تمناية على طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي أمام مطعم منوف الكبابجي أمام قرية مراسي سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وأخطرت شرطة النجدة وتأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق مطروح وحالاتهم

واستقبلت مستشفى العلمين، مساء اليوم، مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية ننشر الأسماء والحالات وهم، طارق صلاح الدين إسماعيل 58 سنة من القاهرة مصاب بجرح في اليد اليسري، وحسن المغربي حسن 19 سنة من القاهرة، مصاب بكدمة بالساق اليسري، ورجاء المغربي حسن 16 سنة من القاهرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ورباب نصر ياسين 39 سنة من القاهرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء نصر ياسين 37 سنة من القاهرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وشرطة المرور إلى موقع الحادث وجاري الفحص ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.