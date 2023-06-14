ضبط 87 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وجرى تحرير 87 مخالفة تموينية على الأسواق بمختلف المخابز وتحرير محاضر بالمخالفات.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكد «دايرة» في بيان له أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأضاف أن الحملات التموينية بالمديرية نفذت في:«طلخا، بندر المنصورة، بندر ميت غمر، منية النصر، شربين، نبروه».

ضبط 87 مخالفة تموينية في الدقهلية

وأشار إلي أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 87 مخالفة تموينية، وجاءت كالاتي:

-9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 19 محضر نقص وزن مابين 7- 19 جم.

- 2محضر تصرف في دقيق بقيمة 40 شيكارة.

- 1 محضر انتهاء من الإنتاج

- 1 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 39 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 1 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 1703.8جنيه

- 4 محاضر بيع بأعلى من السعر الرسمي سجائر.

- 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأكد «دايرة»، أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.