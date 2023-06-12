ضبط 71 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملات مرورية مفاجئة تموينية على مراكز مختلفة بالدقهلية، وجرى ضبط 71 مخالفة تموينية، وتحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأكد«دايرة» أن الحملات المرورية جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين، وذلك في إدارات «أجا، بندر ميت غمر، جمصة، شربين، طلخا، جمصة، ميت سلسيل، بندر المنصورة».

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية

وأضاف أن الحملات تمكنت من ضبط 71 مخالفة تموينية جاءت كالآتي:

- 1 محضر تجميع بطاقات بعدد 33 بطاقة.

- 8 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 35 محضر نقص وزن خبز.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 3 محاضر تصرف في دقيق (9 شيكارة).

- 2 محضر توقف عن الإنتاج.

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- 1محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 13 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

-عدد 2 محضر سلع مجهولة المصدر.

- 1 محضر عدم سداد الفروق التموينية بدال تمويني.

- 1 محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية بدال تمويني.

وأكد أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطنين، بما لها من سلطات أقرها القانون.