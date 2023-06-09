ضبط 88 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات مرورية تموينية مفاجئه على الأسواق والمخابز بمختلف المراكز بالدقهلية، وجرى ضبط 88 مخالفة وتحرير محاضر بالمخالفات.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار«دايرة» أن الحملات جاءت بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأوضح«دايرة» أن الحملات تمت في كل من «الجمالية، ومنية النصر، وبندر ميت غمر، وبندر المنصورة، مركز ميت غمر، بنى عبيد».

ضبط 88 مخالفة بالأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد 88 مخالفة تموينية. وجاءت بالنسبة للرقابة على المخابز والأسواق كالآتي: 23 محضرا عدم مطابقة للمواصفات، و26 محضرا نقص وزن مابين (10-18 جم، و3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود سجل تفتيش، 3 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 46 شيكارة، و2 محضر عدم وجود ميزان داخل المخبز، و3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و20 محضرا عدم إعلان عن الأسعار.

- 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 2 محاضر ذبح خارج السلخانة.

وأكد«دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، مع استمرار ممارسة سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون.