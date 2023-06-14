عضو مجلس النواب: الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في صياغة وثيقة ملكية الدولة

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ تخارج الدولة من بعض المشروعات وتواجدها في أخرى لابد يكون محوكم بشكل أكبر، ومدروسا من الناحية الاقتصادية بشكل جيد.

علي: محاور وثيقة ملكية الدولة تدل على المجهود الكبير المبذول فيها

وأضافت «علي» خال استضافتها ببرنامج الحوار الوطني المذاع على فضائية إكسترا لايف، أنَّ صياغة وثيقة ملكية الدولة بذل فيها مجهود كبير ومحاورها بذل فيها مجهود كبير لتخرج بشكل احترافي.

مبادىء الوثيقة مطمئنة لمناخ الاستثمار

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى تناول الوثيقة لمبادىء وأهداف الحياد التنافسي يخلق بيئة مطمئنة للاستثمار، قائلة: «نحن بحاجة لتحقيق أهداف الوثيقة في أقرب فرصة وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة والتي تبلغ حجم هائل».

تابعت «علي»، أنَّ الاقتصاد المصري يمتلك حجمًا كبيرًا من الأصول العامة غير المنتجة بسبب أنها غير مستغلة بالكلية، أو ترجع ملكيتها إلى هيئات تخسر وبحاجه لإدارات اقتصادية تنمي العائد منها، مؤكدة: «لابد من إعادة تقييم الأصول لتقديم أقصى استفادة منها قبل طرحها».