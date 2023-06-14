«التجمع»: تصريحات الرئيس طمأنت المصريين.. ونحرص على إنجاح الحوار الوطني

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة البحيرة؛ جاءت في وقتها تمامًا بما حملته من رسائل لطمأنة المصريين بأن مصر تتجه للأمام في مسيرة التنمية رغم الصعوبات التي تواجهها، والشائعات التي تستهدف إثارة الغضب والفوضى في البلاد.

وأضاف «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن»: «نحن في أمس الحاجة لإدراك وفهم طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن نتأمل خارطة الطريق التي يقود الرئيس بنفسه خطوات تنفيذها للانطلاق نحو المستقبل».

أهمية زيارات الرئيس للمحافظات

ولفت مساعد رئيس التجمع إلى أن الزيارات التي يجريها الرئيس للمحافظات لتفقد المشروعات التي يجري تنفيذها من شأنها دعم الثقة بين المواطنين والدولة، وبناء روح شعبية تستعصي على الانهزام، وغير قابلة للاختراق.

و أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى الحكم والدولة تواجه تحديات جسيمة على الأصعدة كافة، أولها الإرهاب المدعوم من قوى دولية وإقليمية، والاقتصاد الهش الذي انهار بعد هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب الفوضى.

انطلاق الاقتصاد الوطني

وخلال سنوات قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، انطلق الاقتصاد الوطني لآفاق غير مسبوقة، ما أفشل مخططات هدم الدولة، ولم يغب عن ذهن الرئيس ملف العدالة الاجتماعية، وانطلق بخطته لتطوير العشوائيات، وأطلق «حياة كريمة» كمشروع غير مسبوق، باعتراف المؤسسات الدولية المعنية.