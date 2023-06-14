ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان إلى 78 قتيلا

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، إلى 78 قتيلاً على الأقل، فيما تتواصل أعمال البحث عن عدد من المفقودين، مما يرجح ارتفاع الحصيلة النهائية للضحايا.

البحث عن مفقودين بعد غرق قارب للمهاجرين

وذكرت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية أن ستة سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني، وفرقاطة تابعة للبحرية، وطائرة ومروحية تابعتين للجيش، بالإضافة إلى عدد من السفن الخاصة، تشارك في عمليات البحث عن ناجين محتملين، وأسفرت أعمال البحث، حتى الآن، عن إنقاذ 104 أشخاص، يتلقى أربعة منهم العلاج في المستشفيات.

ووقع الحادث على بعد 75 كيلومتراً جنوب غرب شبه جزيرة «بيلوبونيز»، الواقعة بجنوب اليونان، ولم تحدد السلطات على وجه الدقة عدد من كانوا على متن القارب.

مكان انطلاق القارب ووجهته النهائية

ولفتت الشبكة إلى أنه من المحتمل أن القارب انطلق من ليبيا، وأضافت أن خفر السواحل الإيطالي أخبر السلطات اليونانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» بشأن القارب أمس الثلاثاء.

وتوجه المهربون مؤخراً لاستخدام قوارب أكبر حجماً داخل المياه الدولية، قبالة سواحل اليونان، لتفادي دوريات خفر السواحل المحلية.