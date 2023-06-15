استعداد «تضامن الدقهلية» لسفر أول فوج لبعثة الحجاج.. بعد أيام قليلة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء مناسك موسم الحج 2023، وتستعد مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لسفر أفواج الحجاج التابعة للمديرية بالمحافظة يوم الأحد 18 يونيو.

استعدادات «تضامن الدقهلية» لسفر أفواج الحجاج يوم الأحد المقبل

وكشف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، لـ«الوطن»، عن قيام المديرية بعمل الاستعدادات الكاملة لسفر الحجاج بعد أيام، إذ قامت بتسليمهم التذاكر الخاصة بسفرهم.

وأوضح «عبد العزيز» أن المديرية وضعت البرامج المحددة للحجاج بداية من خروجهم من المنصورة إلى مطار القاهرة الدولي والأراضي السعودية وعودتهم مرة أخري إلى الأراضي المصرية والدقهلية.

وأضاف أن المديرية سلمت شارات الأسماء والكروت الخاصة ببيانات الحجاج لمشرفي بعثة الحج، ليجري تسليمها لهم قبل سفرهم بيومين: «قمنا بتسليم الكروت الخاصة ببياناتهم، ويجري استلام أماكن الأتوبيسات مقاعدهم».

أفواج الحجاج من الدقهلية

وأوضح أن المديرية نظمت فوجين لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة ومنها للأراضي السعودية على مستويين وهما المستوى الأول 47 في أتوبيس واحد، وفي المستوى الثاني 187 حاجا على 4 أفواج.

وأكد أن مديرية التضامن الاجتماعي تعاقدت مع شركة نقل خاصة لنقل الحجاج إلي مطار القاهرة الدولي، مع وجود مشرفين خاصين من المديرية معهم خطوة بخطوة من السفر من المنصورة للمطار والسعودية والعودة لمصر مرة أخري.