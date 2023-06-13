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«تضامن الدقهلية» تعقد اجتماعا للتحضيرات النهائية لبعثة الحج

كتب:

آيه حسنين
09:14 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
اجتماع التضامن الاجتماعي مع بعثة الحجاج بالدقهلية

اجتماع التضامن الاجتماعي مع بعثة الحجاج بالدقهلية

كشف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن اتخاذ المديرية مجموعة من الاستعدادات الخاصة ببعثة الحجاج لموسم الحج 2023 من محافظة الدقهلية، خاصة مع اقتراب موعد سفر الحجاج إلى الأراضي السعودية.

وأشار «عبد العزيز»، إلى أنه عقد اجتماع تنسيقي اليوم الثلاثاء، من أجل التحضير لسفر بعثه الحجاج، مع أعضاء البعثة ومكتب الحج والشركات الناقلة للحجاج إلى مطار القاهرة من المنصورة.

وحدد عبد العزيز، مجموعة من الخطط المحددة لتحضير الحجاج وإبلاغهم بمواعيد التجمع وأماكنها، لنقلهم من المنصورة إلى مطار القاهرة، وأوصى بسرعة إنهاء تحضيرات سفر الحجاج بالكامل من المحافظة.

تعليمات خاصة للحجاج بالدقهلية

وأكد ضرورة إبلاغ الحجاج بالتعليمات الكاملة، حرصا على راحتهم وسلامتهم أثناء سفرهم، بداية من المنصورة لمطار القاهرة، ومنها للأراضي السعودية وأداء مناسك الحج، والعودة إلى الدقهلية مرة أخرى.

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بقلم آيه حسنين