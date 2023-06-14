الكشف على 3028 حالة بقافلة طبية بقرية في الدقهلية

كشف شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام تنظيم مبادرة الطب العلاجي، قافلة طبية للكشف عن 3028 حالة ضمن المبادرة بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بالدقهلية.

استمرار مبادرة الطب العلاجي بالدقهلية

قال «مكين» إن المبادرة جاءت تنفيذ لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمات طبية متميزة من قبل مديرية الصحة بالدقهلية للمواطنين.

وأوضح أنه جرى توقيع الكشف على 3028 حالة بمشاركة 45 طبيباً من كافة التخصصات و30 ممرضة، وشملت المبادرة تخصصات«توليد نسا، الكلى، الجراحة، الجلدية، تنظيم الأسرة، الباطنة، العظام، الصدر، الرمد، المخ، الجلدية».

وأضاف أن بيان المبادرة جاء«الرمد 297، الجلدية 251، العظام 295، القلب 130، الأطفال 415، الباطنة 353، المخ والأعصاب102، الصدر 64، الحميات 33 الأنف والأذن 219، النساء والتوليد 200، الجراحة 200، الكلى والمسالك 172».

وأكد استمرار عمل مبادرات علاجية على مختلف الإدارات والقرى التابعة للمديرية من أجل الكشف على المواطنين، وفقا لتعليمات وزارة الصحة بالحفاظ على صحة المواطنين.