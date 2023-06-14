صحة الدقهلية: «مراقبة الأغذية» توصي بغلق 75 منشأة تعمل دون ترخيص

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن شن إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الغذائية بالدقهلية، وجرى ضبط المخالفات وتحرير محاضر بها، وأوصت بغلق 75 منشأة غذائية.

وأكد«مكين» أن الحملات المرورية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

ضبط منشآت غذائية مخالفة بالدقهلية

وأوضح «مكين» أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات تفتيشية على 217 منشأة، تبين أن 75 منها دون ترخيص و6 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير محاضر بالمخالفات بالمنشآت الغذائية بالدقهلية

وأضاف «مكين» أن الحملات تمكنت من تحرير 182 محضر، وسحب 69 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1175 كيلو من أغذية متنوعة و306 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

استمرار الحملات المرورية بصحة الدقهلية

وأكد استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة بالدقهلية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.