برلمانية: التنسيقية قدمت مشروعا يقلل الدين العام بنسبة 30%

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ تفتت الأصول على مستوى الدولة يقلل من التصنيف الائتماني نتيجة عدم ظهور الناتج المحلي بدقة وقيمته الحقيقية للأصول الذي يؤثر على جذب الاستثمار بالسلب وقوتنا التفاوضية مع المؤسسات الدولية للتمويل.

علي: عدم التقييم الجيد لأصول الدولة يعطي انطباعا بوجود فساد

وأضافت «علي» خلال استضافتها ببرنامج الحوار الوطني المذاع على فضائية اكسترا لايف، أنَّ عدم الحصر الدقيق للأصول وعدم التقييم الجيد لها قد يعطي انطباعا بوجود فساد في إدارة الأصل لعدم فصل الملكية عن الإدارة، قائلة: «اقترحنا إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة بشكل مجمع وكمظلة مؤسسية لإدارة الأصول ثم يأتي دور الصندوق السيادي في استثمارها».

مقترح لتقليل حجم الدين

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنَّه تم تقديم المشروع «المقترح» من التنسيقية كمشروع ومقترح متكامل مع عمل دراسة وحصر للتجارب الدولية المشابهة وكيف أثرت المنظومة الجديدة؛ أي صندوق إدارة أصول الدولة المجمعة، في تقليل حجم الدين العام لهذه الدول بنسبة 30%».

وتابعت «علي»، أنَّ وجود إدارة اقتصادية لأصول الدولة قبل طرحها يساهم في تحقيق نمو وتعظيم الناتج من الطرح، مبرزا أنَّ «الأهم في الوقت الحالي تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ومتاح تعديلها في أي وقت».