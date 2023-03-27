نائب محافظ المنيا يناقش تفعيل منظومة حوكمة أصول وأملاك الدولة

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا بشأن تفعيل منظومة حوكمة أصول وأملاك الدولة، حيث ستكون المحافظة ضمن 7 محافظات كمرحلة أولى للبدء في تشغيل المنظومة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الأملاك، ومشرفي المراكز التكنولوجية، حيث ناقش نائب المحافظ أهمية المنظومة والهدف منها، حيث أنها تعمل ضمن منظومة المستندات الثبوتية للملكية العقارية.

تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل

وقال نائب محافظ المنيا، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، مؤكدا على تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.

تحقيق الأهداف المطلوبة في التوقيتات المحددة

واستمع نائب المحافظ إلى كافة متطلبات واحتياجات كل جهة لتحقيق الأهداف المطلوبة في التوقيتات المحددة، مشددا على أهمية حوكمة أصول الدولة وحصرها، وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل، خاصة في المشروعات القومية، وتعظيم موارد المحافظة، وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها، لافتا إلى ضرورة دخول أية أراضي يتم استلامها من أية جهة للمحافظة في منظومة أصول الدولة، على أن يتم تصوير الموقع، ورفع إحداثياته، والوصف الشامل للموقع متضمنا العنوان بالكامل، موجها بضرورة متابعة قاعدة البيانات بشكل يومي.