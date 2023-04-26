حصر أصول أملاك الدولة بالإسكندرية لاستغلال مواردها بالمشروعات القومية

التقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بممثلي وزارة التنمية المحلية والاتصالات لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة في الإسكندرية، مؤكدًا علي تقديم كل الدعم لفريق العمل لمباشرة مهام عملهم المكلفين بها، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة رحاب السيد فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات والمهندس بدر مصطفى عبدالسيد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

إنشاء قاعدة بيانات مدعمة

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن» إنه ناقش اليوم، خلال اللقاء التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

حصر أصول الدولة بالإسكندرية لزيادة مواردها

وأضاف محافظ الإسكندرية ببيان أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، مؤكدًا أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة المشروعات القومية وخدمية لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

مشروعات قومية جديدة

وأشار محافظ الإسكندرية إلي أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصي استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعمل على تنفيذه وتسهيله محافظة الإسكندرية بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.