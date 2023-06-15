جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الدور الثاني في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الدور الثاني، وذلك بعد توجيه مديرية التربية والتعليم بتوزيعها على مدارس المحافظة.

وتقدم «الوطن» امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، كالتالي:

- السبت 15 يوليو 2023: مادتي اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: مادة الرياضيات.

وتعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.

ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب خلال تأدية الامتحان.