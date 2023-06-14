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«الفرصة» يستقبل مشروعات الشباب من المنصورة في ثاني حلقات الموسم الثاني

كتب:

محمد عزالدين
11:31 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
برنامج الفرصة

برنامج الفرصة

واصل برنامج الفرصة، اليوم الأربعاء، ثاني حلقات الموسم الثاني للبرنامج المذاع على قناة On، إذ بدأ باستقبال المتسابقين من محافظة الدقهلية وبالتحديد من مدينة المنصورة، الذين عرضوا مشروعاتهم على لجنة التحكيم.

إعطاء فرصة لعدد من أصحاب المشروعات

ووافق أعضاء لجنة التحكيم على إعطاء فرصة لعدد من أصحاب المشروعات المبتكرة من أجل الاستمرار في باقي حلقات البرنامج، والتنافس مع غيرهم من أصحاب المشروعات في مختلف محافظات مصر، بينما رفضت مشروعات أخرى.

برنامج الفرصة

وبدأت الأربعاء الماضي، أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج الفرصة، المذاع على قناة On، إذ بدأ البرنامج باستقبال المتسابقين من محافظة الإسكندرية، الذين عرضوا مشروعاتهم على لجنة التحكيم.

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