الموافقة على أفكار بعض المشروعات في أولى حلقات برنامج «الفرصة» من الإسكندرية

بدأ اليوم الأربعاء، أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج «الفرصة»، المذاع على قناة On، حيث بدأ البرنامج باستقبال المتسابقين من محافظة الإسكندرية، الذين عرضوا مشروعاتهم على لجنة التحكيم.

أعضاء تحكيم البرنامج

ووافق أعضاء لجنة التحكيم على إعطاء فرصة لعدد من أصحاب المشروعات المبتكرة من أجل الاستمرار في باقي حلقات البرنامج والتنافس مع غيرهم من أصحاب المشروعات في مختلف محافظات مصر، بينما رفضت مشروعات أخرى.

الموسم الجديد لـ«الفرصة»

وانطلق الموسم الجديد من البرنامج التسابقي الفرصة اليوم الأربعاء، على شاشة ON، والبرنامج هذا العام ولأول مرة يطوف محافظات مصر بحثا عن أقوى الشركات الناشئة المصرية عبر مسابقة موسعة تذاع حلقاتها على مدار 16 أسبوعا مليئين بالمتعة والإثارة. والتسابق سيتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين.