أرقام شكاوى تهم المواطنين.. «اتصل بها فورا لو قابلتك مشكلة»

مشكلات كثيرة تواجه العديد من المواطنين في حياتهم اليومية، سواء كانت خاصة بالمرافق الأساسية للمنزل، أو كانت خاصة بصحتهم وسلامتهم بشكل عام، تجعلهم في حاجه كبيرة إلى الاستعانة بالطوارئ أو تقديم شكاوى للجهات المختصة، حتى يتم حل جميع المشكلات التي يعانون منها، ما يجعلهم يبحثون عن أرقام الشكاوى باستمرار.

وتحرص الحكومة المصرية على توفير أرقام شكاوى للمواطنين، حتى يتمكنوا من الاستعانة بالجهات المتخصصة لحل المشكلات التي يتعرضون، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أرقام الشكاوى، وفق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة، والتي جاءت كالتالي:

أرقام شكاوى تهم المواطنين

- النجدة: وللاستعانة بالنجدة يمكن الاتصال على الرقم 122.

- شكاوى الكهرباء: ولشكاوى الكهرباء يمكن الاتصال على الرقم 121.

- شكاوى انقطاع المياه: ولتقديم شكاوى انقطاع المياه يمكن الاتصال على الرقم 125.

- شكاوى الصرف الصحي: ولتقديم شكاوى الصرف الصحي يمكن الاتصال على الرقم 175.

- شكاوى طوارئ الغاز: ولتقديم شكاوى طوارئ الغاز يمكن الاتصال على الرقم 129.

- طوارئ الصحة: ولطاب طوارئ وزارة الصحة يمكن الاتصال على الرقم 105.

- طلب الإسعاف: ولطلب الإسعاف يمكن الاتصال على الرقم123.

- طلب المطافئ: ولطلب المطافئ يمكن الاتصال على الرقم 180.

- شكاوى نجدة الطفل: ولتقديم شكاوى نجدة الطفل يمكن الاتصال على الرقم 16000.

- شكاوى الأمن العام: ولتقديم طلب شكاوى الأمن العام يمكن الاتصال على الرقم 115.