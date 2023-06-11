4 أرقام لوزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين.. «متسيبش حقك»

تحرص وزارة التموين علي راحة المواطنين في صرف مستحقاتهم التموينية، لا سيما المشكلات المتعلقة بوقف البطاقات أو تلفها، ونستعرض لكم في السطور التالية 4 أرقام حتى يتمكن المواطنون من التحدث مباشرة مع ممثلي الوزارة ونقل شكاواهم.

وفرت وزارة التموين خطا ساخنا للتواصل مع المواطنين في حال وجود شكاوى، فضلا عن العديد من الأرقام الأخرى، وهو ما تستعرضه السطور التالية.

أرقام وزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين

- رقم الخط الساخن 19959، ويعمل على مدار 24 ساعة يوميا وطوال أيام الأسبوع.

- أرقام أخرى لتلقي شكاوى التموين وغيرها

- الخط الساخن بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

- الخط الساخن بجهاز حماية المستهلك 19588.

- الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية وهو رقم 0227942638.

زيادة دعم التموين

ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد زاد دعم التموين والذي بدأ المواطنون في صرفه الخميس الماضي وعلى مدار شهر يونيو ضمن الدفعة العاشرة للدعم الاستثنائي، من 100 إلى 300 جنيه للبطاقة بحسب عدد الأفراد المدرجين على البطاقة الواحدة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.