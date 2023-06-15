معلومات عن أول قائد عربي مسلم تبني له روسيا نصبًا تذكاريًا: حارب الاحتلال الفرنسي

حرصت دولة روسيا الاتحادية، بالأمس، على تدشين نصب تذكاري لأول قائد مسلم عربي في موسكو وهو المجاهد الجزائري الأمير عبدالقادر، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الذي حارب ضد الاحتلال الفرنسي.

الرئيس الجزائري يحضر تدشين تمثال عبد القادر الجزائري

وافتتح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تدشين التمثال أثناء زياته اليوم الأربعاء إلى روسيا في زيارة مهمة للبلدين في ظل العلاقات التجارية والعسكرية والثقافية بين روسيا والجمهورية الجزائرية بحسب فضائية «روسيا اليوم».

أول نصب تذكاري في موسكو لقائد مسلم وعربي

بدورها أعلنت الصفحة الرسمية للإذاعة الجزائرية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» أن أول نصب تذكاري في موسكو كان من نصيب الأمير عبدالقادر، وجاء ذلك أثناء زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام من أجل توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا.

من هو الأمير عبدالقادر؟

الأمير عبد القادر بن محيي الدين واشتهر بعبد القادر الجزائري ولد في قرية القيطنة قرب مدينة معسكر غرب الجزائر الثلاثاء 6 سبتمبر 1808 وقاد المقاومة الجزائرية لمدة 15 سنة ضد فرنسا وألقت فرنسا القبض عليه لتنفيه إلى دمشق التي ظل فيها للتعبد والفلسفة حتى توفاه الله في 26 مايو 1883.