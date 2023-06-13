موعد صلاة العيد 2023 في الجزائر.. تعرف على فضل يوم عرفة

حددت السلطات الجزائرية موعد صلاة العيد 2023 في الجزائر، بناءً على الحسابات الفلكية، التي توضح موعد عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق الأربعاء 10 ذي الحجة، الموافق 28 يونيو الجاري، على أن يكون يوم عرفة الموافق 9 ذي الحجة، هو يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» موعد صلاة العيد 2023 في الجزائر، وفق المعلن من الجهات المختصة والذي جاء كالآتي:

موعد صلاة العيد 2023 في الجزائر

تم تحديد موعد صلاة العيد 2023 في الجزائر بأنها تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل ما بين 15 إلى 20 دقيقة، ويستمر موعد أدائها حتى صلاة الظهر.

وبهذا يكون موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في الجزائر ما بين الساعة 4:45 إلى 5:02 صباحًا.

تاريخ عيد الأضحى 2023 في الجزائر

وعلى الرغم من إعلان السلطات أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحي في الجزائر، إلا أنه من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري.

وسيكون يوم عرفة، وهو من أكثر أيام السنة قدسيه للمسلمين، وفقاً للحسابات الفلكية، يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري.

فضل صيام يوم عرفة

ويُفضل في يوم عرفة أن يصوم المسلم، والدعاء خلال اليوم، فله الكثير من الفضائل التي نذكرها كالآتي:

- هو اليوم الذي وصفه النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة.

- كما أنه اليوم الذي شهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، 3 مرات أمام الله وأمام المؤمنين، أنه أتم رسالته السماوية، وهو ما يعني «إيصال رسالة الله من القرآن والإسلام إلى البشرية».

- كما أنه أهم مناسك الحج حيث يُقال «الحج عرفة».