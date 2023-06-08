انخفاض سعر الدولار وسط تباين التوقعات حول قرار الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار على الصعيد العالمي، رغم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وسط تباين التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، تزامنًا مع اتجاه بنوك كندا وأستراليا المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

تراجع الدولار الأمريكي

وتراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.18%؛ ليوقف بذلك سلسلة المكاسب التي دامت على مدار ثلاثة أسابيع، بحسب «رويترز».

انخفاض مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.73% يوم الخميس بعد تصريحات «باتريك هاركر»، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية فيلادلفيا، بأنّه ينبغي أن نتوقف عن رفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك في شهر يونيو على الأقل.

رفع أسعار الفائدة

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، بعد قيام بنك كندا المركزي والبنك الأسترالي برفع مفاجئ لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقام بنك كندا يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عامًا 4.75%، ويتوقع المحللون والأسواق على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لتقليص الاقتصاد المحموم والتضخم المرتفع بعناد، بحسب «رويترز».

الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة

في المقابل قال اقتصاديون، إن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 13 و14 يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب «رويترز».