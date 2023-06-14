ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وترقب لقرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية مؤقتًا، خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم.

ارتفاع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.4%

وارتفع سعر أوقية الذهب بنسبة 0.4%، لتصل إلى 1950.19 دولار، فيما ارتفعت قيمة العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3%، لتصل إلى 1963.4 دولار، حسب تقرير لـ«رويترز».

اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشان أسعار الفائدة، في ظل استمرار ارتفاع التضخم بقوة بالولايات المتحدة، وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وتأثيرات رفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ مارس 2022.

الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

وتوقع المحلل المالي بيتر فيرتيج أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء متماشيا مع هذه التوقعات، لافتا إلى أن ضعف الدولار يدعم الذهب.