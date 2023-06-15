تحصين 1245 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، إنه جرى تحصين نحو 1245 رأس ماشية من حديثي الولادة ضد الأمراض المعدية، والتي تتراوح أعمارها ما بين 4 حتى 6 أشهر.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية تجوب كل ربوع المحافظة، مشيرا إلى أنها مستمرة حتى نهاية يونيو الجاري، وذلك بما يحفافظ على الثروة الحيوانية في كفر الشيخ.

وأشار إلى أنه جرى وضع خريطة عمل لتنقل الحملات البيطرية من مكان إلى آخر، بما يحقق المستهدف لتحصين 42 ألف رأس ماشية، وأغنام، في محافظة كفر الشيخ.