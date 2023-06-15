عاجل.. الأهلي يمنح «كهربا» مكافأة خاصة لسداد غرامة الزمالك 

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن منح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مكافأة خاصة، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وقال عبد الهادي في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: «الأهلي سيمنح كل لاعب مكافأة نصف مليون جنيه بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف: «لكن كهربا سيحصل على مكافأة خاصة من جانب مجلس الإدارة؛ من أجل مساعدته على إكمال باقي مبلغ غرامة نادي الزمالك».

مهيب: الأهلي يساعد كهربا على إكمال باقي غرامة الزمالك

وتابع: «بعد مكافأة الأهلي لكهربا، سيكون مبلغ الغرامة تم تجميعه بالفعل، لكن لا أعلم متى سيسددون الغرامة لنادي الزمالك».

وكانت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، قد أعلنت في العام الماضي تغريم محمود كهربا مبلغ مليوني و200 ألف دولار، وإيقافه لمدة 6 أشهر؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد مع نادي الزمالك عام 2019.

ومُنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك، حتى يوم 11 يونيو الجاري، قبل أن تتخذ المحكمة الرياضية قرارًا جديدًا في حقه.

وتوج النادي الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في مباراتي الذهاب والإياب.

وصافة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا

وحل كهربا، في وصافة ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة برصيد 6 أهداف.