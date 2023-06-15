أستاذ علاقات دولية: ألمانيا تثبت أنها قائد الاتحاد الأوروبي وحاميه

أكد الدكتور عبد المسيح شامي، أستاذ العلاقات الدولية، أن إصدار ألمانيا لوثيقة استراتيجية للأمن القومي يُعتبر نقطة تحول في تاريخها، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت بعد الضوء الأخضر والسماح من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تثبت فكرة أن ألمانيا هي الدولة الحامية للاتحاد الأوروبي والقائدة له.

أول مرة تُمنح ألمانيا صلاحيات لرسم سياسات استراتيجية

وأوضح شامي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنها المرة الأولى لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ليكون لها صلاحيات لرسم سياسات استراتيجية أو سياسات للأمن القومي لا تتعلق فقط بالبعد الداخلي، ولكن تشمل إعادة تموضع جديدة وسياسات جديدة تتعلق بالإقليم وبالسياسات العالمية ككل.

أهم ما جاء في الوثيقة هو تحديد الأعداء والأصدقاء

وأشار إلى أنه من أهم ما جاء في الوثيقة هو تحديد الأعداء والأصدقاء وتحديد الصين وروسيا كأعداء تقليديين واستراتيجيين لألمانيا وللاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن العداء كان أعلى لروسيا.

ولفت إلى أن ألمانيا تعتبر الصين تتعامل بسياسات عدائية تجاه الغرب، مشيرًا إلى أنها وصفت بألفاظ نابية بخصوص تعاطيها في منطقة نفوذها بالمحيط الهندي والهادي.