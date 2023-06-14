حالة الطقس غدا.. وتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث تسيطر شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى وتمتد حتى السابعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذّرت هيئة الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية غدا على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 21

- دمياط 27 - 21

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 33 - 22

- العريش 28 - 20

- رفح 28 - 20

- رأس سدر 34 - 23

- نخل 32 - 18

- كاترين 27 - 14

- الطور 33 - 24

- طابا 31 - 21

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 29 - 21

- العلمين الجديدة 28 - 21

- مطروح 26 - 20

- السلوم 32 - 24

- سيوة 34 - 26

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 36 - 27

- سفاجا 35 - 26

- مرسى علم 36 - 27

- شلاتين 35 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 22

- المنيا 35 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 37 - 24

- قنا 38 - 25

- الأقصر 39 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 38 - 25

- أبو سمبل 39 - 26