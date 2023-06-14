«التعليم العالي»: قبول 14 ألف طالب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من قبول 14338 طالبًا من الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

عدد الطلاب المقبولين

وأوضح الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن إجمالي الطلاب الذين تم قبول تحويلهم من خلال التقديم المباشر للجامعات بلغ 10900 طالب، كما تم قبول 3438 طالبًا عن طريق الرابط الإلكتروني المركزي الذي خصصته أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب الذين لم يتم توزيعهم حتى الآن سواء لاستنفاد الرغبات أو لتقديمهم بيانات غير مكتملة أو خطأ بلغ 750 طالبًا، ولهم حق إعادة التقديم مرة أخرى مع استئناف عمل الرابط الإلكتروني المركزي.

استئناف فتح باب التقديم للطلاب

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استئناف باب التقديم للطلاب الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكذلك الطلاب الذين استنفدوا الرغبات أو قدموا بيانات غير مكتملة أو خطأ، اعتبارًا من الأحد الموافق 2 يوليو 2023، من خلال الرابط الإلكتروني المركزي.