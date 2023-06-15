هل يجوز الحج من مال حرام؟.. «الإفتاء» تجيب

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى موسم الحج؛ لأداء فريضة الحج والمناسك، باعتبارها من أركان الإسلام الخمسة، وفرض على كل مسلم قادر؛ ولكن هناك بعض الشروط التي يجب معرفتها المرتبطة بأداء المناسك، وتوضحها دار الإفتاء المصرية.

علامات الإخلاص في الحج

وهناك البعض يظن أنه يمكن أداء الحج من مال غير حلال، باعتبار أن ذلك يبدل ما فعلوه، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وقالت دار الإفتاء، إن من علامات الإخلاص أن يتم إعداد نفقة الحج من أطيب الكسب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وتابعت دار الإفتاء، أن من حج من مال غير حلال ولَبَّى: «لبيك اللهم لبيك» قال الله سبحانه له -كما جاء في الحديث الشريف: (لَا لَبَّيْكَ، وَلَا سَعْدَيْكَ حَتَّى تَرُدَّ مَا فِي يَدَيْكَ) أخرجه الدارمي.

آداب الحج

وحددت دار الإفتاء عدد من آداب الحج، التي يجب الالتزام بها، وجاءت كالتالي:

- إخلاص النية إلى الله تعالى.

- عدم الانشغال بغير الذكر.

- عدم التحدث إلا بالخير.

- الحذر من الرياء والسمعة.

- شكر الله على توفيقه للحاج لزيارة بيته.

- الحرص على عدم إيذاء الآخرين بالتزاحم.

- الرفق عند رمي الجمرات.

- تخير أصغر الحصى.