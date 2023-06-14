اعرف تكلفة الحج من تونس 2023.. تحديات اقتصادية ترفع التكلفة

يبحث العديد من المواطنين في تونس عن أسعار الحج من تونس 2023، والتي وصلت حالياً إلى 13896 ديناراً تونسياً، من أجل السفر إلى المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي وصل فيه سعر تذكرة الحج إلى 2520 ديناراً، وارتفاع أسعار تكلفة الحج من تونس، في ظل تغير أسعار الصرف في البلاد، التي تمر بتحديات اقتصادية.

تكلفة الحج من تونس 2023

وكشف موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن أسعار الحج من تونس، وقدر ذلك 13896 ديناراً تونسياً للفرد، كما أوضحت الوزارة أن هذه التكاليف لاتشمل تكاليف النقل للحجاج إلى الأراضي المقدسة، ولا يشمل ذلك المصاريف الشخصية، فيما تبلغ تكلفة التذكرة إلى المملكة، حوالي 2520 ديناراً، ويبلغ عدد الحجاج التونسيين هذا العام حوالي 203 آلاف حاج.

تكلفة الحج من تونس 2023 وشروط السفر

وبعد أن عرفنا تكلفة الحج من تونس 2023، يمكن معرفة الأوراق المطلوبة من أجل السفر للحج، والتي تشمل إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، بجانب الحصول على منشور ترشيح، وذلك من خلال القيام بسحبه من سلطة الهيئة التونسية، ويمكن الحصول عليه بطريقة أخرى، وهي تنزيله من الإنترنت، مع إرفاق صورتين شمسيتين، وكذلك إحضار دفتر صحي تم تسليمه من إدارة الرعاية الصحية الأولية.