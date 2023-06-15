آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. تدمير دبابة ومقتل جنود أوكران في هجوم على «سفخوز»

قال أوليج تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة «شرق»، بالجيش الروسي، إن القوات صدت هجومًا للقوات الأوكرانية في منطقة «سفخوز أوكتيابر»، بجمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار آخر أخبار روسيا المتعلقة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا.

التصدي لهجمات أوكرانية

وأضاف تشيخوف، وفقًا لقناة «روسيا اليوم»، ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أن المسيرات الروسية تمكنت من تدمير دبابة معادية وآلية لنزع الألغام، معلنا تصدي القوات الروسية الليلة الماضية، لهجوم أوكراني بمنطقة سوفخوز أوكتيابر، أسفر عن تدمير عدة دبابات ومركبات قتالية مدرعة ومقتل العديد من الأفراد، وأشار إلى تدمير دبابة وآلية لنزع الألغام تابعتين للقوات الأوكرانية في نفس المنطقة باستخدام طائرات روسية مسيرة، وفي منطقة تيمورفكا جرى تدمير مدفع هاوتزر من طراز М777، وكذلك دبابة فضلا عن مقتل العديد من الأفراد بمنطقة فيليكا نوفوسيلكا.

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 217 ألفا و910 جنود منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي، وذلك ضمن إفادة صحفية تضمنت أحدث أخبار روسيا وأوكرانيا وتحديدا المناطق المتاخمة للحدود بين البلدين، مثل مدينة بيلجورود.

خسائر روسية في المعدات

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و955 دبابة و7 آلاف و667 من المركبات المدرعة و3 آلاف و793 من النظم المدفعية و604 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و364 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و301 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و506 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 519 من المعدات الخاصة و3 آلاف و333 طائرة مسيرة وإسقاط 1199 من صواريخ كروز.