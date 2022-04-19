«تويتر» يُعلق حساب القوات المسلحة الأوكرانية

علق موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حساب القوات المسلحة الأوكرانية لخرقها قواعد الموقع، إذ تظهر عبارة «حساب معلق» عند محاولة، فتح حساب القوات المسمى بـ«ArmedForcesUkr».

وجاء تحت عبارة حساب معلق أن «تويتر» يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد، دون أن يوضح الموقع بالضبط ما هي القواعد التي انتهكها حساب القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

توتر سابق بين مواقع التواصل وروسيا

جاء ذلك بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة توترا مع روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث ضيق على سبيل المثال موقع «فيس بوك»، الخناق على وسائل الإعلام الحكومية الروسية، ومنعها من الحصول على عوائد منه، فيما ردت روسيا بحظر الموقع، ورفعت دعوى قضائية لاعتبار شركة ميتا المشغلة لـ فيس بوك منظمة إرهابية.