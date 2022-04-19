رئيس التحرير

محمود مسلم

«تويتر» يُعلق حساب القوات المسلحة الأوكرانية

كتب:

خالد عبد الرسول
11:59 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
حساب القوات المسلحة الأوكرانية على تويتر بعد تعليقه

حساب القوات المسلحة الأوكرانية على تويتر بعد تعليقه

علق موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حساب القوات المسلحة الأوكرانية لخرقها قواعد الموقع، إذ تظهر عبارة «حساب معلق» عند محاولة، فتح  حساب القوات المسمى بـ«ArmedForcesUkr».

وجاء تحت عبارة حساب معلق أن «تويتر» يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد، دون أن يوضح الموقع بالضبط ما هي القواعد التي انتهكها حساب القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

توتر سابق بين مواقع التواصل وروسيا

جاء ذلك بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة توترا مع روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث ضيق على سبيل المثال موقع «فيس بوك»، الخناق على وسائل الإعلام الحكومية الروسية، ومنعها من الحصول على عوائد منه، فيما ردت روسيا بحظر الموقع، ورفعت دعوى قضائية لاعتبار شركة ميتا المشغلة لـ فيس بوك منظمة إرهابية.

اقرأ المزيد:

«تويتر» تستغيث بـ«جيه بي مورجان» لمساعدتها في وجه استحواذ إيلون ماسك

دعوى قضائية ضد إيلون ماسك لتأخره في الإفصاح عن حصته بـ«تويتر»

روسيا تتهم قائد القوات المسلحة الأوكرانية بـ"التورط في جرائم"

روسيا تعرض وقف إطلاق النار في ماريوبول لتمكين الأوكرانيين من الاستسلام

الولايات المتحدة تدرس تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

البنتاجون: روسيا تخطط لهجمات أوسع في أوكرانيا

عاجل.. «الدفاع الروسية» تعلن استهداف 1260 موقعا شرقي أوكرانيا
بقلم خالد عبد الرسول