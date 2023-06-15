تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ.. القبول من 243 درجة

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنسيق الثانوية العامة 2023 بأنواعها «انتظام، ومنازل، وخدمات، وخاص»، إذ من المتوقع قبول 29 ألف و480 طالبا بمختلف مدارس المحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لتنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ، فإنّ درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية «انتظام» للعام الدراسي المقبل بمراكز ومدن وقرى المحافظة تحددت بـ243 درجة، والثانوي العام «منازل» بـ140درجة، والثانوي العام «خاص» بـ140 درجة، أما الثانوي العام «خدمات» يجرى قبول الطلبات، بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا، وبناءً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 257 لعام 2018.

تشكيل لجان تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة كفر الشيخ

ومن المقرر أنّ تشكل المدارس لجان تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة كفر الشيخ بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المُحدد، وشروط القبول بالصف الأول الثانوي بنوعيها، على أن تُسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة إيصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه، ويجرى تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق، على أنّ يجرى تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ

وأعلنت اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في 3 يونيو الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، بنسبة نجاح 83.31%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، 63 ألفا و308 طلاب وطالبة، تغيب منهم 370 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفا و938 طالبا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفا و432 طالبا بنسبة 83.31%.