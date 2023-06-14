لطلاب الشهادة الإعدادية.. نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج، بمدارس الثانوي العام والفني، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2023/2024.

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نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج

جاء نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج، بحسب ما أعلنه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمجموع 251 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 235 درجة كحد أدني للطلاب دارسي اللغة الفرنسية، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بمدرسة جامعة سوهاج للتعليم والتدريب المزدوج 200 درجة، لافتا إلى أنه جرى تحديد 140 درجة للقبول بجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة.

تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، اعتمد تنسيق الطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين في مدارس الثانوي العامة والفني للعام الدراسي، بمجموع درجات قبول كحد أدنى بالمدارس العامة 251 درجة للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية، و235 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية بالصف الإعدادي.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قامت بتشكيل لجان، وأنهت إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم، أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل 2023 / 2024.

الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة سوهاج

بينما جاءت نتيجة الثانوية العامة في القبول بالحد الأدنى لمدارس التعليم التجاري بنين 190 درجة والبنات 160درجة، وكل من: مدرسة سوهاج السياحية والفندقية، نظام 5 سنوات 200 درجة، بينما كان تنسيق مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 سنوات، 200 درجة نظام 5 سنوات 200 درجة، ومدرسة طهطا الفندقية السياحية، 200 درجة، والتعليم الزراعي 140 درجة لجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة وبالنسبة للتعليم الصناعي في الإدارات كل مدرسة لها تنسيقها الخاص طبقا للأقسام الموجود بها، وبالنسبة لفصول الخدمات بكل أنواع التعليم الفني 140 درجة.