أهالي قرية الأبعادية يكشفون تفاصيل زيارة الرئيس: «أجمل أيام حياتنا» (فيديو)

أجرى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، لقاءات مع أهالي قرية الأبعادية في البحيرة.

وقال أحد الأهالي: «دون نفاق أو رياء، أحلى فترة هي فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جعلنا نشعر بالأمان، وهذا ما شهدناه على أرض الواقع، نقول له شكرا على مبادرة 100 مليون صحة وشكرا على القضاء على فيروس سي».

وأضاف مواطن آخر: «الوحدة الصحية كانت سيئة للغاية، ومجلس القرية والبريد ومعظم الخدمات كانت سيئة للغاية، ومنذ 40 سنة لم يزرنا أي رئيس جمهورية إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع مواطن آخر: «أقول إنّ 14 يونيو عيد قومي لمحافظة البحيرة بسبب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا، هذا الأمر شرف لنا، ونحن كشباب الأبعادية لدينا يوم من أجمل الأيام التي لم نرَ مثلها في حياتنا، لأول مرة نلمس على الأرض أنّ لدينا مسؤولا يزرونا ويتحدث معنا بشكل تلقائي».