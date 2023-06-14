اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: بدأنا معا مهمة إنقاذ وطن

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«السيسي»: بدأنا معا مهمة إنقاذ وطن

-الرئيس يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قرية الأبعادية بالبحيرة.. ويحضر مؤتمرا للشباب بالإسكندرية

-الرئيس يتعهد لـ «الحوار الوطني»: سأوافق على طلباتكم التي تدخل ضمن اختصاصاتي دستوريا وقانونيا دون قيود أو شروط

-أعضاء مجلس الأمناء: «السيسي» أعطى «ضمانة نجاح» للحوار.. وأكد حرصه على الوصول لتوافق حول مختلف القضايا.. ورئيس الأمانة الفنية: توافقنا على 3 موضوعات أبرزها تعديلات مسائل «الوصاية على المال»

-أهالي البحيرة لـ «السيسي»: نبايعك بكل صدق.. لأنك رفعت اسم مصر ونصرتها في الوطن العربي والعالم

-نواب البرلمان يشيدون بمشروعات المبادرة الرئاسية.. ويطالبون الحكومة بالحفاظ عل الرقعة الزراعية

الصفحة الثانية

-رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي في الجيش الثاني

-الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2023

-«الداخلية»: «30 يونيو» ملحمة وطنية حافظت على مقدرات الوطن

-«الإسكان»: تنفيذ 285 مشروعا بـ 5 مراكز في المنيا ضمن «حياة كريمة»

-«التضامن» تطلق مبادرة «العمر الذهني» لكبار السن

-«الصحة»: خدمات طبيبة لـ 752 ألف مواطن ضمن برنامج «رعاية كبار السن»

-طلاب يوزعون المياه على زملائهم بالامتحانات: بنخفف عنهم

الصفحة الثالثة

-«السيسي»: بدأنا معا مهمة إنقاذ وطن

-الرئيس يزور إحدى قرى «حياة كريمة» بالبحيرة ويحضر مؤتمرا للشباب في الإسكندرية

الصفحة الرابعة

-«السيسي»: تريليون جنيه تكلفة «حياة كريمة».. ولا أحد يستطيع فعل كل شيء بمفرده لا حكومة ولا رئيس

-20 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لإنهاء مبادرة «قوائم انتظار العمليات الجراحية»

الصفحة الخامسة

-«السيسي» يتفقد مشروعات «المبادرة» بقرية الأبعادية

-الأهالي لـ «السيسي»: نبايعك بكل صدق.. رفعت اسم مصر ونصرتها في العالم

-نواب يشيدون بمشروعات «حياة كريمة».. ويطالبون والحكومة بالحفاظ على الرقعة الزراعية

الصفحة السادسة

-«السيسي» من الإسكندرية: «إحنا موجودين عشان نصلح.. وبناء الدول وإصلاحها ليس أمرا هينا»

-الرئيس يتفقد جامعة برج العرب.. ويشيد بابتكارات الطلاب.. ويشهد افتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية عبر «الفيديو كونفرانس»

-رئيس الوزراء: مشروعاتنا هدفها تحسين جودة حياة المواطنين.. ونسعى لتعويض 50 عاما مضت

الصفحة السابعة

-«السيسي»: سأوافق على مخرجات الحوار الوطني دون شروط إذا كانت تحت صلاحيات الرئيس أو الحكومة دستوريا وقانونيا.. وخلاف ذلك سيحال للبرلمان

-أعضاء مجلس الأمناء: الرئيس أعطى «ضمانة نجاح» للحوار.. ومنذ اليوم الأول أكد رعايته وحرصه على الوصول لتوافق وطني مختلف القضايا التي تهم المواطن

الصفحة الثامنة

-«الملايين» قالت كلمتها..الأهلي يوافق على رحيل «فتحي» للوكرة القطري.. «كولر» يطلب «بوبو» ويضع «نيدفيد» بديلا له.. وتعافي «توفيق فؤاد»

-فرصة من ذهب.. «الوجوه الجديدة» سلاح «فيتوريا» لمواجهة جنوب السودان وديا

-انتفاضة بيضاء.. «أوسوريو» يحذر عبدالله جمعة.. مهاجم أنقرة التركي معروض على الزمالك في انتقالات الصيف.. وعودة «بلحاج»