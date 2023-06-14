اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: بدأنا معا مهمة إنقاذ وطن
كتب:
محمد عزالدين
09:13 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«السيسي»: بدأنا معا مهمة إنقاذ وطن
-الرئيس يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قرية الأبعادية بالبحيرة.. ويحضر مؤتمرا للشباب بالإسكندرية
-الرئيس يتعهد لـ «الحوار الوطني»: سأوافق على طلباتكم التي تدخل ضمن اختصاصاتي دستوريا وقانونيا دون قيود أو شروط
-أعضاء مجلس الأمناء: «السيسي» أعطى «ضمانة نجاح» للحوار.. وأكد حرصه على الوصول لتوافق حول مختلف القضايا.. ورئيس الأمانة الفنية: توافقنا على 3 موضوعات أبرزها تعديلات مسائل «الوصاية على المال»
-أهالي البحيرة لـ «السيسي»: نبايعك بكل صدق.. لأنك رفعت اسم مصر ونصرتها في الوطن العربي والعالم
-نواب البرلمان يشيدون بمشروعات المبادرة الرئاسية.. ويطالبون الحكومة بالحفاظ عل الرقعة الزراعية
الصفحة الثانية
-رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي في الجيش الثاني
-الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2023
-«الداخلية»: «30 يونيو» ملحمة وطنية حافظت على مقدرات الوطن
-«الإسكان»: تنفيذ 285 مشروعا بـ 5 مراكز في المنيا ضمن «حياة كريمة»
-«التضامن» تطلق مبادرة «العمر الذهني» لكبار السن
-«الصحة»: خدمات طبيبة لـ 752 ألف مواطن ضمن برنامج «رعاية كبار السن»
-طلاب يوزعون المياه على زملائهم بالامتحانات: بنخفف عنهم
الصفحة الثالثة
-«السيسي»: بدأنا معا مهمة إنقاذ وطن
-الرئيس يزور إحدى قرى «حياة كريمة» بالبحيرة ويحضر مؤتمرا للشباب في الإسكندرية
الصفحة الرابعة
-«السيسي»: تريليون جنيه تكلفة «حياة كريمة».. ولا أحد يستطيع فعل كل شيء بمفرده لا حكومة ولا رئيس
-20 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لإنهاء مبادرة «قوائم انتظار العمليات الجراحية»
الصفحة الخامسة
-«السيسي» يتفقد مشروعات «المبادرة» بقرية الأبعادية
-الأهالي لـ «السيسي»: نبايعك بكل صدق.. رفعت اسم مصر ونصرتها في العالم
-نواب يشيدون بمشروعات «حياة كريمة».. ويطالبون والحكومة بالحفاظ على الرقعة الزراعية
الصفحة السادسة
-«السيسي» من الإسكندرية: «إحنا موجودين عشان نصلح.. وبناء الدول وإصلاحها ليس أمرا هينا»
-الرئيس يتفقد جامعة برج العرب.. ويشيد بابتكارات الطلاب.. ويشهد افتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية عبر «الفيديو كونفرانس»
-رئيس الوزراء: مشروعاتنا هدفها تحسين جودة حياة المواطنين.. ونسعى لتعويض 50 عاما مضت
الصفحة السابعة
-«السيسي»: سأوافق على مخرجات الحوار الوطني دون شروط إذا كانت تحت صلاحيات الرئيس أو الحكومة دستوريا وقانونيا.. وخلاف ذلك سيحال للبرلمان
-أعضاء مجلس الأمناء: الرئيس أعطى «ضمانة نجاح» للحوار.. ومنذ اليوم الأول أكد رعايته وحرصه على الوصول لتوافق وطني مختلف القضايا التي تهم المواطن
الصفحة الثامنة
-«الملايين» قالت كلمتها..الأهلي يوافق على رحيل «فتحي» للوكرة القطري.. «كولر» يطلب «بوبو» ويضع «نيدفيد» بديلا له.. وتعافي «توفيق فؤاد»
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