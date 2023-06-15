تشغيل محطة صرف «الدناقلة» بتكلفة 250 مليون جنيه في سوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف قرية الدناقلة، التابعة لمركز المنشأة، بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

وأضاف العضو المنتدب لمياه الشرب، أن المحطة أنشئت على مساحة 25 فدانا، وتبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم.

محطة مياه الشرب الدناقلة تخدم 300 الف نسمة

وأوضح أن محطة معالجة صرف صحي قرية الدناقلة في سوهاج، تخدم أكثر من 300 ألف مواطن سكان مدينة المنشأة، وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة وأولاد سلامة والدناقلة، مضيفا أن مشروعات الصرف الصحي تسهم في الحد من مخاطر التلوث البيئي، وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين بالمحافظة.