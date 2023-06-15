«صباح الخير يا مصر» يسلط الضوء على مستشفى كوم حمادة الجديد: صرح طبي عملاق

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على مستشفى كوم حمادة، إذ إنه صرح طبي عملاق.

وقال أحد مسؤولي المستشفى: «مستشفى كوم حمادة المركزي القديمة جرى إنشاؤها في عام 1934 ولم يحدث أي تطوير فيها حتى عام 2014، حيث جرى تخصيص للمستشفى وتم بناء المستشفى الجديدة على مساحة 3100 متر أرضي، وبمساحات متكررة قدرها 16 ألف متر مربع بقوة 262 سرير».

تخصصات جديدة مثل العناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية

وأضاف: «أدخلنا إليها تخصصات جديدة مثل العناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية و6 غرف عمليات وأشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والأشعة العادية وأشعة السونار وأقسام العلاج الطبيعي والأقسام الداخلية بقوة 110 سرير عناية أطفال و20 عناية متخصصة، وكل ذلك لم يكن موجودا في الفترة الأولى».

وتابع: «حدثت طفرة كبيرة وبدأنا نتعاقد مع استشاريين في تخصصات غير موجودة وهو ما انعكس بالإيجاب على الأهالي، والمستشفى تخدم نحو مليون نسمة بخلاف المراكز الأخرى، ولدينا شبه اكتفاء ذاتي على مستوى التخصصات الطبية في المستشفى».