منسق «حياة كريمة» بدمنهور: إنشاء 7 محطات رفع صرف صحي في «الأبعادية»

أجرى برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» لقاءات مع منسقي مؤسسة حياة كريمة من داخل قرية الأبعادية بالبحيرة.

القرى كانت فقيرة في الخدمات

قالت نهى الوسيمي، منسق المبادرة في مركز دمنهور، إن القرى التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة كانت تشهد مشاكل كثيرة، حيث كانت فقيرة في الخدمات والمرافق، علما بأن احتياجات كل قرية تختلف عن الأخرى.

وأضافت «الوسيمي» أن مركز الشباب بقرية الأبعادية كان يحتاج إلى التطوير ولم يكن لديهم مبنى إداري فكان متهالكاً للغاية، كما أن الوحدة المحلية متهالك للغاية، كما أن الوحدة الصحية كانت صغيرة وغير فعالة.

إنشاء 7 محطات رفع صرف صحي

وأشارت إلى أنه جرى إنشاء 7 محطات رفع صرف صحي في الوحدة المحلية للأبعادية تخدم 125 ألف نسمة، كما جرت تبطين ترعة الأبعادية، وإنشاء كوبري.

من جانبه قال الدكتور مصطفى محمود خليل، منسق عام مساعد بمؤسسة حياة كريمة بالبحيرة، إن نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة تصل في بعض الأماكن إلى 97%.

ولفت «خليل» إلى أن هناك تواصلاً مجتمعياً في قرى حياة كريمة وتستمر حتى بعد التطوير.