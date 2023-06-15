للحجاج المصريين.. إزاى تحجز قطار الحرمين السريع والإبلاغ عن المفقودات؟

قطار الحرمين السريع واحد من الخدمات التي تمنحها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، لتوفير الوقت على الحجاج خلال التنقل بين مناطق الشعائر الدينية، والذي يقدم عروضا للحجاج هذا العام بتخفيض سعر التذكرة يصل لـ35 % من سعرها.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كل ما هو متعلق بقطار الحرمين السريع بداية من طرق الحجز والمحطات التي يغطيها وإرشادات التعامل العامة، على هذا النحو:

بحسب وزارة الحج والعمرة فإن قطار الحرمين السريع أحد خيارات التنقل لضيوف الرحمن، حيث يمكن حجزه عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الرسمي المخصص لوسيلة المواصلات من هنـــا.

محطات قطار الحرمين السريع

وذكرت الوزارة السعودية، أن قطار الحرمين السريع يستقر وينطلق نحو عدة محطات الأولى محطة مكة المكرمة والذي يغطي خط جدة: مطار الملك عبدالعزيز - السليمانية، والمحطة الثانية محطة المدينة المنورة والتي تغطى خط رابغ: مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية.

إرشادات استخدام قطار الحرمين السريع

ووضعت الحج والعمرة عدة إرشادات يجب أن يلتزم لها الحاج من كافة بقاع العالم للحصول على رحلة مريحة وهي:

- يجب الحضور قبل وقت الرحلة.

- يجب المحافظة على النظام.

- يجب المحافظة على النظافة.

- يجب إبراز التذكرة قبل الصعود.

- يجب اتباع توجيهات الطاقم.

- يجب الجلوس في المقعد المحدد في التذكرة.

- يجب التواجد في الوقت المحدد على الرصيف الخاص بالصعود إلى القطار لأن أوقات توقف القطارات قصيرة ومحددة بدقة.

- لا تتردد بطلب المساعدة من موظفي القطار أو المسافرين الآخرين بحال لم تتعرف على مكانك بدقة.

- تتوفر جميع مقاعد القطار على رفوف التخزين العلوي لوضع حقائب اليد.

- حاول أن تُبقي الأشياء الثمينة تحت نظرك طوال الوقت، فقطار الحرمين ليس مسؤولاً عن فقدان أو تلف أو سرقة الأمتعة.

- بحال سفرك باصطحاب العائلة مع وجود أطفال، حاول إحضار بعض الألعاب الصامتة لتسليتهم خلال الرحلة، وابقيهم تحت المراقبة طوال الوقت.

- راقب الشاشات الموجودة في القطار والتي توضح مسار ووقت الرحلة والمحطات لتكن مستعداً لمغادرة القطار لدى وصولك إلى وجهتك.

وأشارت الحج والعمرة إلى إمكانية الإبلاغ عن المفقودات خلال استقلال قطار الحرمين السريع، إذ يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني contactcenter@hhr.sa.