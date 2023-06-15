فيلم «يوم 13» لأحمد داود يحقق 132 ألف جنيه إيرادات بدور العرض أمس

حافظ فيلم الرعب «يوم 13» للفنان أحمد داود على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، حيث احتل المرتبة الثانية بإيرادات أمس، جاء بعد فيلم «شوجر دادي» الذي جاء بالمرتبة الأولى.

إيرادات فيلم «يوم 13» لأحمد داود

استطاع فيلم «يوم 13» أن يحقق أمس 132 ألف جنيه، حيث تصدر المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض، والفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، حيث يجسد الفنان أحمد داود دور مختلف وجديد عليه في إطار من الرعب، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم يوم 13

في إطار من الرعب يعود الفنان أحمد داود من الخارج، ويذهب إلى قصر عائلته المسكون، ويكتشف أن القصر يريد أن يخبره بشيء ما، ويبحث وراء الأمر ليكتشف أن والدته التي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد تم قتلها منذ سنوات في القصر، ولم يتم بيع القصر، دون معرفة من الجاني، ويحدث محاكاة للماضي، حتى نعرف القاتل .

جمع الفيلم بين عدد من الابطال منهم دينا الشربيني وأحمد داود، جومانا مراد، شريف منير، نسرين أمين، مجدي كامل، محمد ثروت، فيدرا، محمد الصاوي، أحمد زاهر، أروى جودة وجيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبد الله.