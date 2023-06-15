المحور المجتمعي بالحوار الوطني يناقش ملف التأمين الصحي.. اليوم

تنطلق ثالث جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ظهر اليوم، حتى السابعة مساءً، بمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتناقش لجنة الصحية على مدار جلستين متتاليتين موضوع الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، وتشمل المناقشات منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، تزامنا مع عقد جلستين لمناقشة لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب.

يشار إلى أن المحور المجتمعي ناقش في ثاني جلسات الحوار الوطني، القضية السكانية من خلال جلسة «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية».

التعليم قبل الجامعي

فيما ناقشت لجنة التعليم قضية «التعليم قبل الجامعي» على مدار جلستين متتاليتين لكل لجنة، وشارك في النقاشات المهندس خالد عبدالعزيز المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة هانيا الشلقاني المقرر العام المساعد، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، بجانب مشاركة القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة والخبراء.

لجان المحور المجتمعي

ويتضمن المحور المجتمعي 6 لجان يندرج تحتها عددًا من الموضوعات والقضايا التي جرى مناقشة بعضها، ويتبقى لجنة الصحة ولجنة الشباب، سيناقشان العديد من الموضوعات المهمة خلال جلسات اليوم.