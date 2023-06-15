مصرع شخص سقط من الطابق الرابع في شبين القناطر

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مامور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى، بوصول «م. ا» 40 سنة جثة هامدة، بعد سقوطه من الطابق الرابع بمنزله، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى كان يقف بالطابق الرابع وسقط على الأرض، وجار سؤال الأسرة، وفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.