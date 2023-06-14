مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت وسط صرخات مستقليها ليلفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة بينما يصاب الآخرون.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارة الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق الإسعاف، بتلقيهم بلاغًا لنقل جثة ومصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ الفيوم قبل البوابات اتجاه القادم من القاهرة للفيوم، مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين بينهم طبيبان بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.