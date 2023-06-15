مصرع سائق في حادث تصادم سيارتي نقل على الصحراوي الغربي بسوهاج

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم سيارتي نقل بسوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز البلينا.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وتبين أنه في أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو أحمد «ا.خ.ع» سن 27 عامًا سائق، ويقيم بدائرة محافظة أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة نقل قيادة «أحمد.ا.م» سن 45 عامًا سائقًا، ويقيم بمحافظة المنيا.

تحرير محضر بالواقعة

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي في البلينا، وبسؤال قائد السيارة الثانية أفاد بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.