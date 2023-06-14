مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في النيل بالبدرشين

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه في النيل بالبدرشين، تمّ نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البدرشين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تفاصيل الحادث

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق في نهر النيل، وكلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الغريق طالب، 18 سنة، غرق أثناء استحمامه بنهر النيل، وبسؤال والده أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدًا بشيء، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.