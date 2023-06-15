«صحة الدقهلية»: عقد اختبارات لـ86 صيدليا للالتحاق بالوحدات الإكلينيكية

قال شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة الصيادلة بالمديرية عقدت اختبارات النظرية لـ 86صيدليا للعمل كصيدلي إكلينيكي، بـ22 مستشفي تابعة لصحة الدقهلية.

عقد اختبارات لـ86 صيدليا بالدقهلية

وأشار في بيانه، إلى أن الاختبارات جاءت تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمات طبية متميزة.

وأكدت أشواق السيد، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن هذه الاختبارات جاءت ضمن المرحلة الخامسة للصيدلة الاكلينيكية، وامتدادا لجهود التفتيش بالمحافظة لزيادة أعداد الفرق ورفع كفاءة الصيدلة الإكلينيكية.

تطبيق مشروع الصيدلة الإكلينيكية بالدقهلية

وأوضحت أن تطبيق مشروع الصيدلة الإكلينيكية بدأ بـ3 مستشفيات وهي «العنايات والحضانات والكلي»، وامتد إلى 22 مستشفى الآن، مشيرة إلى أن الصيدلة الإكلينيكية، تؤهل الصيدلي ليكون شريك للطبيب في الوصفة العلاجية في مختلف المستشفيات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.